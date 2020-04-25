Ливанцы протестуют против своего Центробанка

По сообщениям нескольких ливанских СМИ, в столице Ливана начались акции протеста из-за ухудшения экономической ситуации в стране. Десятки протестующих, несмотря на режим самоизоляции, вышли на протесты прямо перед зданием ливанского Центробанка.

"Мы пришли сюда, чтобы протестовать против экономической ситуации в стране, против ситуации, где наша валюта ничего не стоит. Мы понимаем, что переживаем пандемию коронавируса, но голод намного хуже этого вируса", - заявил один из активистов в интервью телеканалу Al-Arabiya.

Критике подвергся и глава Центробанка Риад Саламе, протестующие выступали под лозунгом "Нас не волнует коронавирус, Риад Саламе - наша пандемия". Толпы выстроились перед пунктами перевода денежных средств. Напомним, что до этого банки страны позволяли снять валюту только в ливанских фунтах, несмотря на то, что у многих вкладчиков все сбережения хранились в долларах. Гражданам предлагали снятие наличных через банкоматы, где курс доллара на 40% ниже текущего курса на рынке.