Лукашенко утвердил своим указом меры по поддержке экономики

Меры по поддержке отдельных отраслей экономики, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию сложившейся эпидемиологической ситуации, предусмотрены указом, который накануне подписал президент Беларуси.

Этот документ принят по результатам совещания у главы государства 23 апреля о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики, о котором уже информировал "СОЮЗ".

Согласно документу, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, предоставлена отсрочка и рассрочка уплаты налоговых кредитов, сокращен срок возврата из бюджета разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС. Индивидуальным предпринимателям предоставляется возможность перехода на иные режимы налогообложения и перерасчета единого налога в связи с временным прекращением их деятельности.

Предусмотрены в указе и арендные каникулы, мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы. Кроме того, предоставляется право местным распорядительным и исполнительным органам уменьшать имущественные налоги. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - собственникам имущества - рекомендовано предоставлять арендаторам отсрочку по оплате арендной платы, а также уменьшать ее размер с учетом объема их выручки.

В документе перечислены и меры социальной поддержки. В частности, установлена выплата пособия по временной нетрудоспособности лицам, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 10 лет, посещающим дошкольное или учреждение общего среднего образования, если этот ребенок относится к контактам первого или второго уровня.

Указом предусматриваются и другие нормы и положения, которые позволят поддержать работу субъектов хозяйствования и сохранить трудовые коллективы в условиях замедления экономической активности, сообщают новостные порталы.