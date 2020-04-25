Майк Тайсон хочет снова выйти на ринг

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон намерен провести несколько выставочных поединков ради сбора пожертвований в пользу благотворительных организаций, которые помогают бездомным и людям с наркотической зависимостью.

Тайсон завершил карьеру в 2005 после того, как проиграл техническим нокаутом Кевину Макбрайду. В общей сложности "Железный Майк" провел 58 поединков, в 50 из которых одержал победы (44 - нокаутом), и потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися.

Сейчас Тайсону 53 и он пытается набрать форму.

- Я тренируюсь, начинаю приводить себя в порядок. Делаю два часа кардио - велосипед, беговая дорожка, работаю на лапах по 25-30 минут. Начинаю пробивать комбинации. Но это очень тяжело, все тело болит. Ощущение, что сразу три человека выбивают из меня всю дурь, - приводит слова Тайсона BoxingScene. - Попробую выйти на ринг, провести несколько трех-четырех раундовых выставочных поединка. Помогу бездомным и таким людям, как я, которые страдали от наркотической зависимости.