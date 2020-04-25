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25.04.2020 13:26
Рубрика: Власть

МИД РФ обеспокоен угрозами США в адрес Ирана

Текст: Александр Саможнев

Москва встревожена риторикой Вашингтона в связи с возможностью обстрела иранских катеров в Персидском заливе, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В МИД Ирана ответили на угрозы Трампа топить иранские катера

По словам Рябкова, Россия призывает стороны к сдержанности. "В этом регионе, который является чрезвычайно важным для глобальной безопасности, по-прежнему сохраняется значительный конфликтный потенциал", - подчеркнул он.

Напомним, американские военные пожаловались 15 апреля на действия катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые, как они утверждали, опасно маневрировали рядом с американскими военными кораблями в Персидском заливе. После этого президент Дональд Трамп распорядился уничтожать иранские суда, препятствующие движению конвоя.

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