Мишустин поручил проработать отмену ограничений для предпринимателей

Министерство труда и социальной защиты, Министерство экономического развития, Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор до 30 апреля представят в правительство согласованные с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки предложения по поэтапной отмене ограничений на работу бизнеса, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

Фото: iStock