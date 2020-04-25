Мишустин поручил проработать отмену ограничений для предпринимателей

Министерство труда и социальной защиты, Министерство экономического развития, Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор до 30 апреля представят в правительство согласованные с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки предложения по поэтапной отмене ограничений на работу бизнеса, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Соответствующее поручение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Роспотребнадзор должен до 27 апреля подготовить идеи по организации единой площадки для обсуждения с предпринимателями вопросов, связанных с их дальнейшей деятельностью в сложившейся ситуации.