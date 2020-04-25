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25.04.2020 15:10
Рубрика: В мире

Минюст Украины привлечет к работе пожизненно осужденных преступников

Текст: Петр Лихоманов

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает пожизненно осужденных преступников "самой интеллигентной, самой интересной и самой адекватной категорией осужденных", и выразил намерение привлечь их к работе министерства. Такое экстравагантное заявление он сделал в эфире украинского радио "Новое время".

"Огромное количество "пожизненников" крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди. Классический пример - это когда человек в вернулся из армии, молодой-зеленый, попал в банду, кого-то убили из группы таких же. Это было в девяностых. Сейчас 2020 год, они сидят десятки лет. Они даже особо не помнят ту свою жизнь. Это совершенно, принципиально другие люди, не такие, какими они попали в тюрьму. Я таких готов брать на работу. С ними можно общаться о множестве разных вещей. Они аккуратные, осторожные и не видели другого мира. Это ужасно", - сказал Малюська.

Фото: Reuters
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По словам министра, украинское общество должно понять, "что это безопасно, эти люди адекватные, их можно поэтапно, выборочно, после тщательного анализа психологов постепенно выпускать, и нет смысла тратить бюджетные средства на их содержание". Ранее Малюска предлагал отпустить на время пандемии значительную часть заключенных украинских тюрем.

Неизвестно, где Малюська успел побеседовать с пожизненно заключенными, и чем они его очаровали. Зато известно, что на Украине пожизненное заключение присуждается преимущественно за убийства, совершенные с особой жестокостью, убийства детей и насилие над ними, а также за серийные убийства.

Следует также пояснить, что 38-летний Малюска относится к так называемой группе "соросят" в украинской политике. Но даже на таком фоне аттестуется многими критиками как "слабоумный". Действительно, до громкого заявления о привлечении маньяков к работе в министерстве, он сам привлекал внимание СМИ только фотографиями в социальных сетях - на рабочем столе в позе лотоса, под столом, и на голове.

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