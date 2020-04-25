Новости

В Бельгии представили график выхода страны из изоляции 01:00
Регионам рекомендовали перенести начало детской оздоровительной кампании 00:19
В Эфиопии произошла вспышка желтой лихорадки 24.04.2020
Заключенные устроили бунт в аргентинской тюрьме из-за коронавируса 24.04.2020
Кокорин признался, в какой клуб он хочет перейти 24.04.2020
В России проведут популяционные исследования на антитела к коронавирусу 24.04.2020
Facebook представила сервис для групповых видеозвонков 24.04.2020
В Саудовской Аравии перестали пороть преступников 24.04.2020
"Русское Радио" даст старт большой акции "Путь Победы" в Парке "Патриот" 24.04.2020
Роспотребнадзор научит, как стричь во время пандемии 24.04.2020
В Минкомсвязи обновили перечень системообразующих организаций 24.04.2020
СМИ: США могут столкнуться с нехваткой мяса из-за коронавируса 24.04.2020
Минтранс представил список системообразующих предприятий 24.04.2020
Минздрав: Не менее четверти детей болеют коронавирусом бессимптомно 24.04.2020
Замначальника УФСИН Мордовии задержали за взятку и кражу шахмат 24.04.2020
Вильфанд пообещал москвичам хорошую погоду на майские праздники 24.04.2020
Мединский назвал демонтаж памятника Коневу оскорбительным для самих чехов 24.04.2020
Концерт рэпера Трэвиса Скотта в онлайн-игре собрал более 12 млн зрителей 24.04.2020
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом 24.04.2020
Анна Кузнецова: Нужно не терять бдительность 24.04.2020
Ракова объяснила ужесточение режима изоляции действиями усталых москвичей 24.04.2020
В Подмосковье прибыли пять военных врачебно-сестринских бригад 24.04.2020
Три условия, при которых в Москве могут вернуться к работе во время режима самоизоляции премиальные такси 24.04.2020
Глава Подмосковья: Мы должны быть готовы к резкому росту больных COVID-19 24.04.2020
СМИ: Коронавирус начал распространяться в Испании раньше, чем считалось 24.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
25.04.2020 00:25
Рубрика: Общество

Встреча на Эльбе. 75 лет спустя

Минобороны открыло архивные документы, посвященные историческому событию
Текст: Юрий Гаврилов
В рамках масштабного исторического проекта "Полководцы Победы" Минобороны РФ открыло на сайте ведомства раздел, посвященный советским военачальникам, чьи дивизии и армии 25 апреля 1945 года соединились на реке Эльба с американскими войсками, которые были союзниками СССР по антигитлеровской коалиции.

В этом разделе публикуются уникальные снимки фронтовой поры, запечатлевшие известных генералов и маршалов. Фотографии взяты из семейных архивов полководцев Конева, Жадова, Бакланова, Родимцева и других. На одних фото военачальники запечатлены в момент приветственных встреч в ставках союзных армий. На других - в менее официальной обстановке: на дружеских раутах и "взаимных" праздничных мероприятиях, проходивших в апреле и мае 1945 года в немецких городах Торгау и Висбаден. Там в это время размещались штабы советского 1-го Украинского фронта и американской 12-й группы армий.

Фото: wikimedia.org
Встреча на Эльбе: почему американцы не взяли Берлин

Некоторые подробности знакомства с союзниками из США раскрываются в представленном в разделе отрывке беседы маршала Ивана Конева и писателя Константина Симонова, который оказался свидетелем знаменитой встречи советских и американских войск на Эльбе. Для любителей истории будут интересными воспоминания Ивана Степановича Конева о личности и особенностях характера американского генерала Омара Бредли, которые раскрылись советскому маршалу во время их официальных встреч и в дружеском общении.

По-своему уникален впервые опубликованный в новом разделе документ - датированное 1963 годом приветственное письмо американского ветерана, рядового Джозефа Половски, адресованное маршалу Коневу. В нем фронтовик из США тепло приветствует советского военачальника и вспоминает совместную клятву, принесенную американцами и русскими во время встречи на Эльбе: жить в мире.

Общество История Правительство Минобороны Вторая мировая война

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции в России
Президент подписал закон об упрощении получения гражданства России
Голикова назвала работу системы здравоохранения напряженной
В Совфеде отреагировали на блокировку Украиной резолюции ООН по COVID-19
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции