В рамках масштабного исторического проекта "Полководцы Победы" Минобороны РФ открыло на сайте ведомства раздел, посвященный советским военачальникам, чьи дивизии и армии 25 апреля 1945 года соединились на реке Эльба с американскими войсками, которые были союзниками СССР по антигитлеровской коалиции.

В этом разделе публикуются уникальные снимки фронтовой поры, запечатлевшие известных генералов и маршалов. Фотографии взяты из семейных архивов полководцев Конева, Жадова, Бакланова, Родимцева и других. На одних фото военачальники запечатлены в момент приветственных встреч в ставках союзных армий. На других - в менее официальной обстановке: на дружеских раутах и "взаимных" праздничных мероприятиях, проходивших в апреле и мае 1945 года в немецких городах Торгау и Висбаден. Там в это время размещались штабы советского 1-го Украинского фронта и американской 12-й группы армий.

Некоторые подробности знакомства с союзниками из США раскрываются в представленном в разделе отрывке беседы маршала Ивана Конева и писателя Константина Симонова, который оказался свидетелем знаменитой встречи советских и американских войск на Эльбе. Для любителей истории будут интересными воспоминания Ивана Степановича Конева о личности и особенностях характера американского генерала Омара Бредли, которые раскрылись советскому маршалу во время их официальных встреч и в дружеском общении.

По-своему уникален впервые опубликованный в новом разделе документ - датированное 1963 годом приветственное письмо американского ветерана, рядового Джозефа Половски, адресованное маршалу Коневу. В нем фронтовик из США тепло приветствует советского военачальника и вспоминает совместную клятву, принесенную американцами и русскими во время встречи на Эльбе: жить в мире.