Мишустин поручил определить регионы, находящиеся в зоне риска из-за COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 28 апреля определить регионы, которые находятся в зоне риска распространения коронавирусной инфекции, и проинформировать Министерство здравоохранения.

Минздрав на основании этих данных до 29 апреля должен представить субъектам Федерации требования по увеличению объема коечного фонда для лечения больных пневмонией и коронавирусом, а губернаторам предстоит до 15 мая отчитаться о выполнении задания.

Кроме того, Министерству здравоохранения поручено обеспечить стимулирующие выплаты студентам четвертых и пятых курсов, проходящим на возмездной основе практику в медицинских учреждениях и оказывающих помощь больным инфекцией в легкой форме. Также министерство до 27 апреля подготовит единые критерии госпитализации в зависимости от тяжести течения заболевания.