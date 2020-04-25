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25.04.2020 20:00
Рубрика: Власть

Мишустин поручил определить регионы, находящиеся в зоне риска из-за COVID-19

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 28 апреля определить регионы, которые находятся в зоне риска распространения коронавирусной инфекции, и проинформировать Министерство здравоохранения.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Минздрав на основании этих данных до 29 апреля должен представить субъектам Федерации требования по увеличению объема коечного фонда для лечения больных пневмонией и коронавирусом, а губернаторам предстоит до 15 мая отчитаться о выполнении задания.

Кроме того, Министерству здравоохранения поручено обеспечить стимулирующие выплаты студентам четвертых и пятых курсов, проходящим на возмездной основе практику в медицинских учреждениях и оказывающих помощь больным инфекцией в легкой форме. Также министерство до 27 апреля подготовит единые критерии госпитализации в зависимости от тяжести течения заболевания.

Власть Работа власти Регионы Правительство Председатель Правительства Распространение коронавируса COVID-19

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