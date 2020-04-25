Мишустин поручил подготовить рекомендации по поведению в майские праздники

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору, Министерству здравоохранения, Министерству транспорта и МВД России подготовить до 27 апреля рекомендации гражданам по соблюдению мер предосторожности для нераспространения коронавирусной инфекции в период майских праздников, в том числе с учетом необходимости максимально снизить переезды людей из региона в регион, и обеспечить надлежащее информирование населения.

О приближении майских выходных и потребности дать людям советы, как проводить их при действующих ограничениях, глава правительства напомнил в пятницу на президиуме Координационного совета по борьбе с инфекцией. Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказала мнение, что "грядущие праздники нужно провести абсолютно четко, соблюдая все требования, которые есть на сегодняшний день".