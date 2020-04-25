Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для малого и среднего бизнеса

Малые и средние предприятия из наиболее пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды. Уточнение мер по обеспечению устойчивого развития подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Отсрочка будет действовать 4-6 месяцев в зависимости от периода начисления выплат. После этого бизнес также сможет воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам и выплачивать их равными долями в течение года. Мера поддержки будет доступна компаниям, зарегистрированным в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.