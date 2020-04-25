Мишустин утвердил список медорганизаций для борьбы с коронавирусом в регионах

В первой половине мая в 28 регионах страны должны будут перепрофилировать под прием больных с коронавирусом еще почти пять тысяч коек.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил для этого предварительный перечень медицинских учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и частных клиник, чьи мощности задействуют для оказания помощи гражданам с инфекцией и подозрением на нее.

Дополнительные койки планируется организовать в том числе в Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Крым, Краснодарском крае, Чувашии, Приморье.