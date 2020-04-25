Многие рестораны в Испании могут разориться после коронавируса

До 15 процентов ресторанов и баров в Испании могут разориться вскоре после ослабления изоляционных мер в стране из-за мер социального дистанцирования. Согласно этим мерам, заведениям придется, скорее всего, уменьшить число столиков, чтобы увеличить дистанцию между ними. Сокращение количества посадочных мест означает снижение рентабельности и может поставить рестораны и бары на грань банкротства. Об этом сообщает испанская газета elPeriodico.

Издание ссылается на исследования компаний Ernst &Young и Bain & Co, согласно которым испанская индустрия общепита может потерять порядка 200 тысяч рабочих мест только в барах. Это касается как непосредственного сокращения численности персонала в самих заведениях, так и снижения спроса на напитки, из-за чего пострадают производители. Выручка компаний-производителей может снизится в Испании, по некоторым оценкам, на 40 процентов.

На сегодня в Испании насчитывается порядка 219 тысяч кафе, баров и ресторанов.