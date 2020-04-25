На Украине спасатели локализовали очаг пожара в Чернобыле

В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели ликвидировали один из трех очагов пожара, сообщает ГСЧС Украины.

По данным ведомства, основные усилия направлены на снижение пожароопасной обстановки в связи с тлением остатков древесины и торфяника в населенных пунктах Кривая Гора, Рудьки и Буряковка.

В зоне отчуждения продолжается борьба с пожарами на территории Лубянского, Дитяткивського, Котовского, Денисовицкого, Корогодского и Паришивского лесничества.

Представители ГСЧС отчитались, что угрозы Чернобыльской АЭС, хранилищу радиоактивных отходов и другим критическим объектам нет. Радиационная ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось о том, что 13 апреля на месте произошло ухудшение ситуации из-за шквального ветра. Огонь приблизился к ЧАЭС на расстояние около 500 метров. Лишь с помощью дополнительной техники удалось остановить продвижение пожара.

Между тем в Киеве власти призывают граждан не открывать окна из-за смога, который представляет угрозу для здоровья. ГСЧС сигнализировал, что радиационный фон в городе находится в пределах нормы.