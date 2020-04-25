Небензя: "Проект Косово" нежизнеспособен

"Ситуация в Косово продолжает усугубляться. Никакие радужные байки о "косовских демократических достижениях", которые нам регулярно рассказывают, не убедят нас в обратном. Мы последовательно заявляем, что этот проект нежизнеспособен", - подчеркнул постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе видеоконференции членов Совета Безопасности по Косово.

Высокопоставленный дипломат указал на тот факт, что косовоалбанское руководство демонстрирует отсутствие заинтересованности в диалоге между Белградом и Приштиной, несмотря на готовность Сербии возобновить переговоры, однако после отмены Приштиной дискриминационных торговых пошлин. "Многие на Западе поспешили приветствовать, в том числе и сегодня, заявление Альбина Курти о снятии пошлин начиная с 1 апреля, - констатировал он. - Однако в действительности они были всего лишь временно приостановлены, а в адрес Белграда были выдвинуты еще более неприемлемые требования".

Небензя также обратил внимание на то, что США и ЕС возобновили попытки создать условия для возобновления диалога. "Считаем, что такие попытки обречены на провал, если они будут игнорировать положения резолюции 1244 Совета Безопасности и если введенные Приштиной односторонние меры не будут сняты, - говорит российский представитель. - Диалог между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС по-прежнему буксует, в первую очередь потому, что Евросоюз не убедился в выполнении косовоалбанцами обязательств, которые они приняли на себя 7 лет назад, прежде всего - о формировании Сообщества сербских муниципалитетов Косово. Рассчитываем, что новый Спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак сможет найти решение этого вопроса".

Резюмируя, дипломат сообщил, что Россия поддержит достижение Белградом и Приштиной устойчивого и взаимоприемлемого решения, основанного прежде всего на резолюции СБ 1244, решения, которое будет соответствовать международному праву и будет одобрено Советом Безопасности ООН.

"Ни форсирование "окончательной нормализации" между Белградом и Приштиной, ни навязывание искусственных сроков не приведут к достижению этой цели, - заявил Небензя. - Совет Безопасности должен продолжить оказывать поддержку МООНК, которая является ключевым международным присутствием в Косово, играющим ведущую роль в мониторинге, поддержании стабильности и создании условий, которые позволят сторонам прийти к окончательному решению путем переговоров".

Между тем постпред РФ выступил с осуждением планов, которые находят поддержку у некоторых государств-членов о создании т.н. "косовской армии". "Они противоречат положениям резолюции СБ 1244 и могут лишь привести к дестабилизации обстановки в Косово и в целом на Балканах, - предупредил он. - Позвольте задать вопрос нашим американским коллегам. Объект "Бондстил" был запущен в рамках миротворческих операций по реализации резолюции 1244 Совета Безопасности ООН. Однако впоследствии он фактически стал американской военной базой в Косово, которая используется для тренировок косовоалбанских подразделений с целью создания "Вооруженных сил Косово", что, как мы уже говорили, противоречит положениям резолюции СБ 1244".

Мнение

В своей работе "Проект "Косово": Мафия, НАТО и большая политика" доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева подробно изучила феномен Освободительной армии Косова (ОАК).

Согласно выводам ученого, ОАК "создана и поддерживалась в период с 1998 по 1999 год теневыми и разведывательными структурами Запада, которая посредством ведения широкомасштабной партизанской войны против военных и полицейских сил, а также мирных жителей боролась за отделение Косова и Метохии от Сербии. Руками, а скорее стволами и ножами ОАК параллельно решались две задачи. Первая - создание этнически чистого Косова как геополитического, геостратегического и криминального плацдарма "хозяев большой игры". Вторая - это закладка посредством начала реализации идеи Великой Албании "мины" замедленного действия под Европу в целом". И все это было частью долгосрочной политики на Балканах, в том числе "клана Клинтонов".

Кроме того, Пономарева, описывая феномен западного проекта "Республика Косово", приходит к следующему выводу. "Важно знать, что "независимое" Косово - это не только прекрасная транзитная база для криминальных потоков, это не просто замечательное место для создания тренировочных баз террористов, но и кладовая ресурсов. По имеющимся ископаемым Косово не имеет себе равных на Балканах, а возможно, и во всей Европе", - подчеркивает исследователь, добавляя, что "Республика Косово" - это лишь один из проектов Запада по криминализации, дегуманизации и архаизации мировой системы. Есть и другие: в Северной Африке, Латинской Америке, Азии. Однако это совсем не означает, что сербы, русские и многие другие народы смирились и согласны с этими проектами. Вместе мы сможем стать, как провидчески написали братья Стругацкие, камешками "в жерновах ихнего прогресса" и сделать "все, чтобы на этом камешке жернова затормозили".