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25.04.2020 05:37
Рубрика: В мире

Немецкие ученые изучат российские тест-системы по выявлению COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российские тест-системы в ближайшее время будут направлены в Германию для сравнения с немецкими разработками. Это решение было принято учеными двух стран в ходе телеконференции, посвященной обсуждению мировой эпидемиологической обстановки, сообщает Роспотребнадзор.

Фото: iStock
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"Тестирование помогает выявить бессимптомных носителей COVID-19, которые представляют наибольшую угрозу. Дальнейшее взаимодействие между институтами двух стран поможет сделать этот продукт максимально эффективным в борьбе с коронавирусом", - со ссылкой на ведомство пишет ТАСС.

Участники конференции также договорились сделать такие встречи по обмену опытом ежемесячными. Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, а уже 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

В мире Европа Германия Правительство Роспотребнадзор Распространение коронавируса COVID-19

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