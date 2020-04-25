Немецкие ученые изучат российские тест-системы по выявлению COVID-19

Российские тест-системы в ближайшее время будут направлены в Германию для сравнения с немецкими разработками. Это решение было принято учеными двух стран в ходе телеконференции, посвященной обсуждению мировой эпидемиологической обстановки, сообщает Роспотребнадзор.

"Тестирование помогает выявить бессимптомных носителей COVID-19, которые представляют наибольшую угрозу. Дальнейшее взаимодействие между институтами двух стран поможет сделать этот продукт максимально эффективным в борьбе с коронавирусом", - со ссылкой на ведомство пишет ТАСС.

Участники конференции также договорились сделать такие встречи по обмену опытом ежемесячными. Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, а уже 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.