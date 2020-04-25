Немецкие ученые рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19

Группа исследователей из берлинской клиники Charite поделились данными исследования на восприимчивость к коронавирусу. Специалисты изучали Т-лимфоциты, которые играют важную роль в приобретенном иммунном ответе организма. Причем исследовались клетки и уже выздоровевших пациентов с новым коронавирусом, и людей, которые еще не заразились. О результатах сообщает телерадиокомпания NDR.

"У 34% пациентов не зараженных коронавирусом были реактивные Т-клетки, хотя они никогда не контактировали с SARS-CoV-2. То есть их организм распознал вирус нового типа", - со ссылкой на вирусолога Кристиана Дростена пишет ТАСС.

Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно. Несмотря на полученный результат, доктор Дростен предостерег от поспешных выводов, поскольку это только первое исследование в этом направлении.

Германия занимает пятое место в мире по числу заболевших новым типом коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано 154 тысячи 545 случаев заражения COVID-19. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Центральном Китае.