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25.04.2020 10:35
Рубрика: Общество

Россия запустит в космос "Ноев ковчег"

Текст: Алена Ларина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 2023 году Россия отправит в космос на месяц биологический спутник "Бион-М" под номером 2 с живыми организмами. Это произойдет впервые. До сих пор так высоко в космическом пространстве находились только черепахи, облетевшие Луну.

Первый "Бион-М" был запущен в апреле 2013 года. Некоторые животные на его борту не выжили, причиной этого стал отказ оборудования.

Фото: РИА Новости
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Заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков рассказал РИА Новости, что живые существа на новом "Бион-М", который будет летать на околоземной орбите высотой 800 километров, получат дозу радиации, аналогичную трехлетнему полету космонавтов на борту Международной космической станции. Ведь МКС находится ниже, а на большей высоте и больше тяжелых заряженных частиц, оказывающих негативное влияние на живые организмы, которое пока до конца не изучено.

В "Ноев ковчег" попадут 75 мышей, мухи, растения, а также микроорганизмы.

Кстати, с 1973-го по 1996 годы на спутниках "Бион" в космосе побывали 12 обезьян.

Общество Наука Общество Космос

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