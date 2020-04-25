Опубликован проект нового порядка проведения ОГЭ

Новые правила обусловлены "мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Что изменится в ОГЭ для девятиклассников, если документ будет принят?

1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает обязательные экзамены по русскому языку ‎и математике. То есть, для получения школьного аттестата в девятом классе предметы по выбору уже не нужны.

2. Экзамены проводятся в основной и дополнительный периоды. (Досрочного периода, как раньше, уже нет).

3. В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие госуправление в сфере образования, по согласованию с государственной экзаменационной комиссией, принимают решение о переносе сдачи экзамена в другой пункт проведения экзамена (ППЭ) или определяют другой день сдачи экзамена, - говорится в документе.

Места расположения пунктов проведения экзаменов определяют региональные власти по согласованию с госкомиссей.

4. А вот еще одно важное нововведение: "Допускается привлекать в качестве руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников, а также ассистентов, работников образовательных организаций, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ УЧИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, сдающих экзамен в данном ППЭ".

То есть, если простыми словами: школьники смогут сдавать ОГЭ в своей школе, а в организации экзамена смогут принимать участие их же учителя. Раньше экзамены всегда сдавались в "чужой" школе и с "чужими" учителями-организаторами.

5. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, выбравших вместо ОГЭ экзамен ‎в устной форме по билетам (им это разрешалось и раньше), экзамен может быть проведен "с применением дистанционных образовательных технологий".

6. И еще есть новость для "двоечников-второгодников". Для ребят, получивших в прошлом учебном году на ОГЭ по выбору "неудовлетворительно", и мечтавших пересдать эти экзамены сейчас, "итоговая оценка успеваемости по соответствующему учебному предмету приравнивается к результату ГИА по соответствующему учебному предмету".