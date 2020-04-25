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25.04.2020 15:50
Рубрика: Экономика

Орешкин назвал три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса

Текст: Светлана Ментюкова
Синхронность, скорость распространения и общее падение мирового производства - три ключевые особенности кризиса, вызванного мировой пандемией коронавируса. Об этом в интервью каналу "Россия 1" заявил помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин.
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

"Первое - это синхронность. Он на самом деле влияет практически на все страны мира. Второе - это быстрота. Мы видим, как быстро растет безработица в разных странах, такой серьезный эффект на динамику экономики за очень короткий период времени. Третий - это глубина, падение мирового ВВП будет гораздо глубже, чем оно было в кризис 2008-2009 годов. По сути, это кризис таких объемов впервые со времен Второй мировой войны", - считает Максим Орешкин.

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Он отметил, что, хотя экономика России более подготовлена к возникшей ситуации за счет ресурсов, но она не сможет остаться островком стабильности из-за сильной глубины мирового кризиса.

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