Орешкин назвал три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса

"Первое - это синхронность. Он на самом деле влияет практически на все страны мира. Второе - это быстрота. Мы видим, как быстро растет безработица в разных странах, такой серьезный эффект на динамику экономики за очень короткий период времени. Третий - это глубина, падение мирового ВВП будет гораздо глубже, чем оно было в кризис 2008-2009 годов. По сути, это кризис таких объемов впервые со времен Второй мировой войны", - считает Максим Орешкин.

Он отметил, что, хотя экономика России более подготовлена к возникшей ситуации за счет ресурсов, но она не сможет остаться островком стабильности из-за сильной глубины мирового кризиса.