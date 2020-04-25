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25.04.2020 18:15
Рубрика: Спорт

Отец Хабиба Нурмагомедова находится в больнице

Текст: Максим Домчев

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап, находится в больнице. Об он сам рассказал порталу "РБ-Спорт". О причинах госпитализации пока не сообщается.

Фото: REUTERS
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"Я лежу в больнице, простите", - сообщил 57-летний Нурмагомедов-старший.

18 апреля Хабиб Нурмагомедов должен был проводить бой против Тони Фергюсона в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249, однако из-за пандемии коронавируса поединок был перенесен на неопределенный срок. В итоге Хабиб вернулся на родину из США, где проходил подготовку и поединок был отменен. Вместо россиянина в турнире, который пройдет 9 мая во Флориде, выступил Джастин Гэйтжи.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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