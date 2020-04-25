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25.04.2020 17:05
Рубрика: Экономика

Первоочередную поддержку окажут отраслям без "подушки безопасности"

Текст: Светлана Ментюкова

Правительство окажет поддержку в первую очередь тем пострадавшим из-за пандемии отраслям, в которых за последние годы не накоплены резервы или их недостаточно, чтобы пережить кризис - следует из высказываний главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова в интервью телеканалу "Россия-24".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Максим Решетников высказался в отношении поддержки государством ряда наиболее значимых для экономики отраслей, в частности, нефтяной и авиационной. По его мнению, российская нефтяная отрасль пока не настолько нуждается в поддержке со стороны государства как другие, поскольку у нее накоплены определенные резервы.

"Пока сами справляются. С одной стороны, накоплены определенные резервы, а с другой стороны, наше законодательство выстроено достаточно гибко: то есть в период высоких цен на нефть изъятия из отрасли идут очень большие, а в период низких цен на нефть, они существенно сокращаются", - пояснил он.

Фото: Константин Завражин/РГ
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При этом глава МЭР отметил, что сейчас кабмин вырабатывает меры поддержки сектора авиаперевозок. По его словам, в том числе рассматривается субсидирование авиакомпаний.

"Действительно, это будут в том числе и субсидии компаниям. Сейчас идет анализ расходов, вырабатываются меры", - сказал он.

Максим Решетников, также сообщил, что министерство ускорит выработку прогноза макроэкономической ситуации в стране и представит его уже к концу мая. "Мы сейчас смотрим, какая ситуация на рынке нефти, какие оценки доходов. Я думаю, что мы к концу мая сделаем оценки, уже публичный прогноз представим. Сейчас просчитываем разные варианты", - отметил он.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэкономразвития

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