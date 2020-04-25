Позаботиться о красоте бровей и ресниц можно и дома

За недели самоизоляции, когда недоступны салонные бьюти-процедуры, модницы лишились возможности поддерживать привычный уход за ресницами и бровями. И многих это очень огорчает. О том, как сохранить и улучшить вид бровей и ресниц, чтобы оставаться ухоженной и элегантной даже в самоизоляции, "РГ" рассказала lash-технолог Алина Шапиева.

- Главное - всегда тщательно очищать глаза от декоративной косметики с помощью тоника или мицеллярной воды. Но не стоит сильно тереть глаза - это наносит большой вред ресницам. Важно дать ресницам и бровям питание. Для этого можно использовать натуральные масла: касторовое, персиковое, репейное, оливковое, масло зародышей пшеницы - подойдет любое, но лучше их чередовать. Наносить масло надо вечером, перед сном, по всей длине ресниц, на брови нанесите побольше. Для удобства можно воспользоваться щеточкой от старой туши или той, которую мастер обычно отдает после процедуры наращивания, предварительно тщательно вымыв их. Если щеточки нет, можно воспользоваться ватным диском либо ватной палочкой, смоченными в масле.Не бойтесь нанести масло и на веко - провитамины очень нужны как волоскам, так и коже вокруг глаз. Ресницы обновляются в течение 2-3 месяцев, так что запаситесь терпением. Если будете делать процедуру регулярно, то результат вас порадует: ресницы восстановятся, укрепятся и перестанут быть ломкими, брови будут более густыми.

Специальные средства для роста ресниц эксперт применять не советует, так как в большинстве таких средств содержатся гормональные препараты. Эффект от их применения будет быстрым, но как только применять их прекращают, ресницы будут обламываться и станут даже хуже, чем были перед началом восстановления. Кроме того, гормоны могут навредить внешности в целом: появятся темные круги под глазами, будет раздражена слизистая, могут воспаляться мелкие сосуды в глазах.

Многих раздражает то, что без профессионального ухода теряют ухоженный вид брови. Придать им форму можно и самостоятельно, потребуются лишь терпение и аккуратность. Сначала надо определить правильную форму брови. Конечно, она у всех индивидуальная, но есть и общие модные тренды.

Берем карандаш для глаз и обычную линейку или шариковую ручку. Приложим линейку или ручку к крылу носа в направлении внутреннего угла глаза. По этой линии отметим на нижней и верхней границе брови две точки карандашом для глаз. Затем наметим линию от середины подбородка вверх через радужку глаза. Взгляд должен быть направлен прямо перед собой. Отметим на верхней границе брови точку - это будет высшая точка ее изгиба, затем добавим точку на нижней линии брови. Завершим разметку линией от середины подбородка к виску, поставим здесь точку, означающую конец брови. Нарисуем карандашом для глаз всю бровь, проходя по трем точкам на верхней и нижней линиям брови. Повторим то же самое на второй брови - и вот идеальная форма готова. Лишние волоски за границей этого "макета" надо убрать пинцетом. Но главное правило - никогда не стричь и не сбривать волоски, иначе со временем их рост станет неуправляемым, и вы не сможете придать бровям красивую форму.

Многие женщины не переносят выщипывание волосков, потому что это больно. Если у вас чувствительная кожа, перед коррекцией можно смочить горячей водой два ватных диска, приложить их к бровям и подержать 2-3 минуты. Затем удалить "лишние" волоски пинцетом по направлению их роста. Если в форме идеальной брови окажутся "пробелы", их можно прокрасить хной, так как натуральные компоненты не вызывают аллергии и способствует к лучшему росту волосков.

И еще важно помнить, что самоизоляция - это не вечно. Она скоро закончится, и модницы смогут снова обратиться к салонным процедурам. Но тут важно помнить, что к выбору салона и мастера нужно подходить серьезно, ведь глаза - наш важнейший орган. Нельзя доверять их непрофессионалу - мастер должен иметь сертификат, постоянно повышать свою квалификацию. Местом проведения процедуры не может быть домашняя кухня или подсобное помещение парикмахерской. Это обязательно должно быть отдельное специализированное помещение с соблюдением всех санитарных норм. Такие услуги имеют право оказывать лишь специализированные студии и салоны красоты, которые берут на себя ответственность за ваше здоровье.