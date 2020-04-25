Правительство Бразилии покинул символ борьбы с коррупцией

Министр юстиции Бразилии Сержио Моро, прославившийся на весь мир как судья, посадивший за решетку бывшего президента Лулу да Силву, объявил в пятницу о своей отставке. Однако, уходя, он заложил под правительство Жаира Болсонаро мину замедленного действия.

Сержио Моро в Бразилии - это не просто бывший судья. Для многих он олицетворяет собой бескомпромиссную борьбу с коррупцией - один из столпов предвыборной программы нынешнего президента страны Жаира Болсонаро. Однако, когда борьба с коррупцией напрямую затрагивает двоих сыновей лидера страны, бескомпромиссность, вероятно, уже не так важна.

В четверг, 23 апреля, стало известно об увольнении доверенного лица Моро - главы Федеральной полиции Маурисио Валейшу, под чьим контролем среди прочего велись антикоррупционные расследования в отношении двоих старших сыновей президента: федерального сенатора Флавио и депутата муниципального собрания штата Рио-де-Жанейро Карлоса Болсонаро.

В пятницу Моро выступил с 40-минутным заявлением, которое некоторые бразильские политологи рассматривают как юридическую возможность для начала расследований в отношении самого президента. Генеральный прокурор Бразилии Аугусто Арас уже направил в Верховный федеральный суд страны требование о начале расследований фактов, озвученных уже бывшим министром в своем обращении.

Особое внимание обращается на следующие пункты выступления Моро:

"Президент мне неоднократно говорил, что хотел бы иметь человека (во главе Федеральной полиции - прим. "РГ"), с которым у него был бы личный контакт, которому он мог бы позвонить, получить от него информацию, доклады", - рассказал Моро, подчеркнув, что информация о всех проводимых полицией расследованиях по бразильский законам засекречена. Она может быть частично раскрыта по решению суда.

"Президент мне также сказал, что озабочен некоторыми расследованиями, проводимыми в рамках дел, ведущихся Верховным федеральным судом, и что смена (директора - прим. "РГ") своевременна и по этой причине тоже".

Федеральная полиция участвует в расследовании дела вокруг использования ложной информации в политических целях. Одним из главных его фигурантов является Карлос Болсонаро.

"Я не получал от главы Федеральной полиции прошения об отставке. Не существует формализованного прошения о его отставке", - заявил министр и добавил, что он из газет узнал, что подписал декрет об отставке М. Валейшу. "Я не подписывал этот декрет. Я был очень поражен".

В пятницу вечером Жаир Болсонаро выступил с ответным обращением, в котором отверг все обвинения в свой адрес, обвинив самого Моро в торге. Якобы министр готов был согласиться с отставкой М. Валейшу в обмен на кресло в Верховном федеральном суде.

Это выступление главы государства, как и все последние его обращения к народу, было встречено кастрюльным звоном и призывами Болсонаро уйти в отставку.