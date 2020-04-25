Правительство запретит блокировать счета в банках без объяснения причин

Правительство одобрило изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Законопроект, совершенствующий механизм отказа кредитных учреждений открыть банковский счет или выполнить распоряжение клиента об операции с его средствами, рассматривался на заседании кабмина в четверг.

Сегодня при отсутствии какого-нибудь документа, подтверждающего добросовестность клиента, банки могут отказывать в операциях и даже заблокировать счет без объяснения причин. Им это хотят запретить - решение придется обосновать.

- Для защиты интересов физических лиц вводится отдельная норма. Теперь кредитные организации будут не вправе отказать им и в открытии банковских счетов, - рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании. - Банк сможет отказаться от совершения операции только в том случае, если при проведении проверки возникает обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.