Предельный размер льготного кредита для предприятий может быть увеличен

Министерство экономического развития совместно с рядом других ведомств должно до 28 апреля подготовить предложения об увеличении предельного размера льготного кредита, который системообразующие предприятия могут получить на пополнение оборотных средств. Оно также должно заняться включением в программу поддержки новых банков.

Поручения даны по итогам прошедшего в четверг заседания правительства. На нем министры одобрили правила предоставления субсидий под данный механизм помощи системообразующим предприятиям и выделение требуемых средств. По словам премьер-министр Михаила Мишустина, для этих целей правительство предоставит 24 миллиарда рублей. "Размер такого кредита сроком на один год составит до 1 миллиарда рублей. При этом ставка не превысит 5 процентов годовых", - сказал он на заседании.