Президент Беларуси принял участие в республиканском субботнике

Один из четырех уникальных белорусских природных заповедников - "Припятский", в котором почти на 190 тысячах гектаров сохранена первозданная природа, включая пойменные дубравы Полесья, тоже стал местом для участников республиканского субботника, в котором 25 апреля принял участие президент Беларуси.

В двадцатых числах апреля, напомнила его пресс-служба, глава государства по традиции посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Возрождению этих земель всегда уделяется особое внимание, и, учитывая, что в этот раз его поездка совпала с проведением общенационального субботника, Александр Лукашенко решил принять участие в работах на территории национального парка "Припятский". Здесь с целью возобновления лесной массы президентской бригадой было высажено восемь тысяч саженцев сосны на площади в полтора гектара.

Кстати, во время общения с прессой президент констатировал, что проведение субботника давно стало традицией в Беларуси, от которой отступать нельзя. "Субботники - то доброе, что мы взяли из прошлого. Вот и вся идеология: мы помним предыдущее, чтим свою историю, берем лучшее и актуализируем на фоне сегодняшних событий", - пояснил свою позицию Лукашенко.

А активисты Министерства образования во главе с его руководителем Игорем Карпенко, сообщает БЕЛТА, в этот день благоустраивают территорию и высаживают кустарники вблизи санатория-профилактория "Политехник". В летний период на его базе разворачивается детский оздоровительный лагерь, который работает в течение пяти смен. По словам министра, субботник - хорошая возможность принести пользу стране. "Это прекрасно, что старшее поколение и молодежь вместе заботятся о своем доме, который называется Беларусь", - сказал министр, уточнив, что на специальный банковский счет ведомство уже перечислило денежные средства. Они, по его словам, направляются на подготовку детских лагерей к очередному сезону, на восстановление культурных ценностей и мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны, на создание единого музейного квартала и реконструкцию братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.

А центральный аппарат Министерства природных ресурсов во время республиканского субботника благоустраивал прилегающую к ведомству территорию: высаживал красные клены, яблони, спирею, туи, а также кустарники можжевельника и барбариса - всего 215 зеленых насаждений. Заместитель министра Андрей Хмель отправился в Лиду и совместно с инспекцией природных ресурсов, представителями Свято-Георгиевского храма и воспитанниками воскресной школы посадил 20 деревьев клена и туи. Все проводимые ведомством мероприятия приурочены к экологической кампании "Обустроим малую родину", а также к 75-летию Великой Победы, сообщает агентство.