Президент Киргизии поручил рассмотреть варианты смягчения режима ЧП

В зависимости от развития эпидемиологической ситуации должны быть рассмотрены различные варианты поэтапного возобновления экономической активности в стране. Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе встречи с премьер-министром и спикером парламента КР.

Как отметил глава государства, смягчать режим чрезвычайного положения, введенного из-за распространения COVID-19, необходимо как в отдельных районах и городах, так и в целом в республике.

При этом, по словам Сооронбая Жээнбекова, нужно помнить о неукоснительном соблюдении всех санитарных требований особенно на территориях с большим количеством подтвержденных случаев инфекции.

Ранее комендант Бишкека сообщил, что с 30 апреля - в этот день заканчивается официальное действие режима ЧП в столице - в городе могут возобновить свою деятельность предприятия с "однодневным заработком" - станции техобслуживания, пункты вулканизации, службы такси.