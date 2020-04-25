Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заразился коронавирусом. Об этом он рассказал в своем Facebook.

Отец Николай сообщил, что вместе с другими священнослужителями и сотрудниками прихода храма Воскресения Словущего на Успенском вражке он сдал анализы 21 апреля. Результат получил 24 апреля. В связи с этим протоиерей вместе со своей супругой приняли решение самоизолироваться. Чувствуют они себя удовлетворительно.

Храм закрыт. А все его клирики находятся на карантине. Поэтому замглавы председателя ОВЦС предложил прихожанам общаться с ним в воскресенье с помощью видеоконференции в Zoom,

Председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион сообщил 25 апреля в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", что из-за распространения коронавируса Отдел перешел на дистанционную работу.