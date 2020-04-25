Путин наградил медиков

Президент подписал указ о награждении медиков орденами и медалями за заслуги в области здравоохранения. Также глава государства присвоил почетные звания "заслуженный врач России".

Орденом Дружбы награжден Александр Рысев - заместитель главного врача Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе​​​.

Знаком отличия за наставничество отмечен заведующий отделением Новгородской областной клинической больницы Рушан Сулиманов. А медалью ордена за заслуги перед Отечеством II степени награжден заведующий отделением Краевой клинической больницы Алтайского края Дмитрий Долженко.

Заслуженными врачами России стали 15 медиков, и еще пятеро медработников получили звание заслуженного работника здравоохранения.