Депздрав Москвы опроверг заявления о переполненности больниц

Заявления, появившиеся в СМИ о том, что больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, в столице переполнены, не соответствуют действительности, сообщили журналистам в пресс-службе департамента здравоохранения города.

Пациентов принимают в 44 городских, федеральных, ведомственных и частных больницах, где развернуто порядка 16 тысяч коронавирусных коек. В ближайшее время общее число коек в городе увеличится по словам мэра Москвы до 27-30 тысяч коек. Пока существующих мощностей достаточно, но ситуация в городе остается напряженной и быстро меняется. Именно поэтому город продолжает наращивать мощности инфекционных стационаров.

Больные с легким течением болезни получают медпомощь на дому.

Оказывается, москвичам и другая медпомощь в неперепрофилипованных больницах согласно профилю стационара. Пациентов с подозрением на коронавирус туда не госпитализируют.