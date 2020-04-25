Мэрия Москвы ответила по поводу иска на режим самоизоляции

Правительство Москвы направило официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд о незаконности указов Сергея Собянина относительно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.

Как сообщает РБК, мэрия не согласна с истцами в том, что пропускная система нарушает права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на свободу передвижения, выбора места проживания, которые гарантированы Конституцией.

В ответе подчеркивается, что согласно ст. 10 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", граждане обязаны не нарушать права других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

"Вопреки ошибочному мнению административных истцов, оспариваемыми положениями указов не нарушаются права граждан (в том числе права на передвижение, неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны), а возлагаются на граждан особые обязанности публично-правового характера, включающие в себя так же и ограничения их свободного перемещения".