Названа средняя зарплата в Москве на начало года

Средняя зарплата в Москве в январе составила 88,9 тысячи рублей, что на 12,1 процента больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Мосгорстат.

Самая большая зарплата в Москве на предприятиях по производству табачных изделий - 177 тысяч рублей в месяц. Вторая по величине заработная плата в столице у металлургов - 166 тысяч в месяц. Чуть меньше - 160,5 тысячи в месяц - зарабатывают специалисты в финансово-страховой отрасли. Доходы в сфере информации и связи оцениваются в среднем в 130,6 тысячи. Высокие зарплаты и в области обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционирования воздуха - 106,9 тысячи, а также профессиональной, научной и технической деятельности - 106 тысяч рублей.

Обнародовал Мосгорстат доходы и тех, кто меньше других заработал в январе этого года. Например, сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания - 42,3 тысячи, занятые в полиграфической сфере - 44 тысячи, мебельщики - 50 тысяч, строители - 59,2 тысячи рублей.

"В январе был пик высоких зарплат во всех сферах. Следующие цифры статистики в основном будут ниже примерно на 20%. Но все-таки высокооплачиваемые профессии, которые мы увидели в январе, останутся на своих позициях", - комментирует Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ им. Г.В. Плеханова.