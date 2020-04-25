В Брянской области число жертв COVID-19 выросло до четырех человек

От осложнений коронавирусной инфекции в Брянской области скончалось еще два человека. Результаты их лабораторных исследований стали известны посмертно.

Как рассказали в оперативном штабе Брянской области, погибшие - 68-летняя женщина и 51-летний мужчина.

"Обоим поставлен диагноз "коронавирусная инфекция COVID-19: геморрагический трахеобронхит, двусторонняя субтотальная серозно-геморрагическая пневмония". Заболевание у пациентов протекало тяжело и с многочисленными осложнениями, среди которых инфекционно-токсический шок, ДВС-синдром, отек легких. К сожалению, медикам не удалось их спасти", - говорится в сообщении.

Всего за время эпидемии от коронавирусной инфекции и связанных с ней осложнений на Брянщине умерло четыре человека. В регионе проведено более 10 тысяч исследований на COVID-19, диагноз подтвержден у 521 человека. Из них 90 выздоровело. Основная масса больных живет и лечится в Брянске.