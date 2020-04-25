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25.04.2020 10:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве еще 312 пациентов вылечилось от коронавируса

Текст: Любовь Проценко

В Москве еще 312 пациентов вылечилось от коронавируса. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Фото: iStock
Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России

- Количество выздоровевших в последние дни растет быстрым темпом. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 312 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3047.

Лечение строго индивидуальное, его назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести болезни, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит, подчеркивают эксперты.

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