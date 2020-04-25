В Москве неизвестные ограбили два коттеджа сотрудников Минобороны

В Новой Москве в коттедж сотрудника Минобороны ворвались трое неизвестных в медицинских масках, связали хозяина дома и его жену и вынесли все ценное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

Как уточняется, ограбление произошло в 03.30 в СНТ "Десеновское". Добычей грабителей стали часы, серебряные монеты и около тысячи евро наличными.

В полиции отметили, что несколько дней назад жертвой воров стал еще один сотрудник военного ведомства. К нему в дом в поселении Щаповское проник злоумышленник, разбив окно. Сумма ущерба оценивается в 93 тысячи рублей.