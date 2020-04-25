В Москве скончались 38 пациентов с коронавирусом

Еще 38 человек в Москве скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом в столице. У всех скончавшихся пневмония и положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Оперштаб напоминает: до 1 мая все жители столицы, независимо от возраста, обязаны не покидать место жительства. Ограничения введены для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан и контактов между москвичами. С этой же целью для поездок по Москве и Московской области введен пропускной режим для поездок как на личном, так и общественном транспорте.

Оформить пропуск можно бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью СМС или по телефону. Сделать это нужно на портале mos.ru. Для этого необходимо ввести необходимые данные и подать заявку. Если доступа к порталу нет, можно отправить СМС специального формата на номер 7377 или позвонить в единую справочную службу Правительства Москвы по номеру: +7 (495) 777-77-77. Цифровой пропуск необходимо сохранить (сделать скриншот на телефоне, получить на электронную почту, распечатать или записать на бумаге) и брать с собой при передвижении по городу. Также при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность.