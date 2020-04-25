В Москве запустили сервис проверки цифровых пропусков для сотрудников организаций

В столице на платформе Московского инновационного кластера заработал сервис проверки цифровых пропусков для сотрудников организаций. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы mos.ru. Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин прокомментировал так событие:

- Достаточно просто внести ИНН своей организации или индивидуального предпринимателя, чтобы проверить наличие несоответствий в данных по цифровым пропускам сотрудников. Если неточностей не обнаружено, платформа оповестит об этом руководителя и предложит ознакомиться с информацией о действующих в городе мерах поддержки для бизнеса.

По его словам, недостоверные сведения могут стать причиной аннулирования цифровых пропусков и поставить под угрозу бесперебойную работу предприятий. Если несоответствие данных обнаружено, то руководителю нужно воспользоваться сервисом по подаче информации о своих сотрудниках и избежать аннулирования пропусков.

- Проверка выявила, что у ряда организаций количество выданных цифровых пропусков для работающих превышает число сотрудников, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы, заявленное самими работодателями, - сообщил глава департамента.

На этой же платформе i.moscow имеется колл-центр, специалисты которого обзванивают руководителей компаний, где выявлены неточности, и помогают решить эти проблемы.

Напомню, на mos.ru с 22 апреля работает сервис, с помощью которого может проверить актуальность своего пропуска каждый москвич.