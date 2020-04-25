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25.04.2020 16:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В тульской колонии у 11 заключенных выявили коронавирус

Текст: Татьяна Ткачева (Тула)

Диагноз COVID-19 подтвердился у 11 человек, находящихся в исправительной колонии № 2 в Туле. Всего за минувшие сутки в регионе прибавилось 73 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Как сообщили в правительстве Тульской области, четверо пациентов работают в столичном регионе, 10 - контактировали с прибывшими оттуда, 11 входят в контингент УФСИН, остальные контактировали с ранее заболевшими.

- На сегодняшний день признаки респираторного заболевания выявлены у одиннадцати человек, находящихся в ФКУ ИК-2, - пояснили в пресс-службе УФСИН по Тульской области. - Диагноз подтвержден тестами на коронавирусную инфекцию. Все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей в больнице ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН России. Заболевание у них протекает бессимптомно или в легкой форме. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Граждане, контактировавшие с больными ранее, изолированы, их тестируют на наличие коронавируса. Для профилактики во всех исправительных учреждениях региона регулярно проводится дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание.

"Среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона, все лица, имеющие признаки ОРВИ, обследуются на наличие или отсутствие коронавирусной инфекции", - добавили в УФСИН.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
За сутки в России подтверждено 5966 случаев коронавируса COVID-19 в 83 регионах

По состоянию на 25 апреля COVID-19 подтвержден у 578 жителей области - из Тулы, Новомосковского, Щекинского, Киреевского, Веневского, Заокского, Воловского, Дубенского, Чернского, Куркинского и Белевского районов. Все заболевшие своевременно изолированы, проведены противоэпидемические мероприятия, подчеркнули в региональном оперативном штабе.

Выздоровели 57 пациентов. Четыре человека скончались. Кроме того, от хронического заболевания скончалась 93-летняя женщина, которую готовили к выписке после успешно пройденного лечения от коронавируса.

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