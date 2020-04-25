Дальний Восток получит дополнительно 4,3 миллиарда рублей на соцобъекты

Правительство РФ увеличило объем трансфертов, предоставляемых в 2020-2022 годах регионам Дальнего Востока на социальное развитие центров экономического роста, передает ТАСС.

Федеральному округу одобрено выделение 4,3 миллиарда рублей. Это так называемая единая субсидия для строительства и ремонта социальных объектов. Увеличение объема трансфертов происходит за счет средств, зарезервированных в бюджете на развитие Дальневосточного федерального округа.

Так, на 2020 год увеличение составит 1,6 миллиардов рублей, на 2021 - 2,5, в 2022-м - на 150 миллионов рублей. Кабмин принял проект распоряжения.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов было подписано еще в июне 2018 года Дмитрием Медведевым.

На Дальнем Востоке определено 57 центров экономического роста, в которых живут 8 процентов населения округа, или 6,6 миллиона человек.