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25.04.2020 07:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дым от лесных пожаров в Бурятии накрыл столицу Забайкалья

Текст: Ольга Журман

Облако дыма в небе над Читой - результат действующих лесных пожаров на границе с Республикой Бурятия, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.

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В самом Забайкальском крае зарегистрировано 19 лесных пожаров. Один ликвидирован, локализовано три на площади 109 гектаров. Тушат пожары 699 человек, используя 130 единиц техники. Для мониторинга ситуации привлекли авиацию. В лесах введено чрезвычайное положение. Доступ туда категорически запрещен, введен запрет на разведение костров, выжигание сухой травы.

Накануне лесопожарным формированиям удалось отбить огонь возле деревни Танха. Сегодня почти 200 человек тушат пожар в лесу в районе озера Иван.

Происшествия ЧП Пожары ДФО Забайкальский край ДФО Бурятия Лесные пожары

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