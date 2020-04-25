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25.04.2020 04:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Моряки ТОФ провели учение по оказанию помощи терпящему бедствие судну

Текст: Ольга Журман

Дежурные силы Спасательного отряда Тихоокеанского флота провели в Японском море специальное учение по оказанию помощи судну, терпящему бедствие, и спасению личного состава, оказавшегося в воде. Об этом "РГ" сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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По сценарию, из-за пожара судно утратило ход. Дежурные силы аварийно-спасательного отряда главной базы Тихоокеанского флота, получив сигнал бедствия, высадили на аварийное судно спасательную партию со специальным оборудованием. Военные спасатели нашли очаги возгорания и приступили к их локализации. Затем отработали упражнения по буксировке аварийного судна, действия с использованием спасательных устройств и средств при массовом спасании личного состава, приему-передаче топлива и грузов в море.

К учению привлекались пожарное судно ПЖС-92, пожарный катер ПЖК-1515, а также водолазный катер РВК-1943.

В сообщении отмечается, что учения спасательных сил на Тихоокеанском флоте проводятся регулярно для проверки уровня подготовленности специалистов.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток Правительство Минобороны ДФО Приморский край

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