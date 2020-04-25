На Камчатке за пять дней выгорело 30 тысяч квадратных метров травы

Тридцать тысяч квадратных метров травы выгорело на Камчатском полуострове с 20 по 24 апреля, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. Причина - население поджигает прошлогоднюю сухую траву. "Лидером" по количеству несанкционированных палов стал Елизовский район - там зафиксированы десять пожаров. На полуострове сгорели несколько бесхозных объектов и одна хозяйственная постройка.

В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю напоминают, что за несанкционированный пал сухой травы предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 20.4 Кодекса об административных нарушениях.

Между тем, Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) предупреждает о запрете выжигания сухой травы на землях, примыкающих к лесам. "Как правило, палы становятся основной причиной лесных пожаров в весенний период, создают угрозу населенным пунктам и объектам экономики", - говорится в сообщении министерства.