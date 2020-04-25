Новости

В Москве запустили сервис проверки цифровых пропусков для сотрудников организаций 10:40
Россия запустит в космос "Ноев ковчег" 10:35
Правительство запретит блокировать счета в банках без объяснения причин 10:33
В Москве еще 312 пациентов вылечилось от коронавируса 10:21
В Челябинской области число заразившихся COVID-19 перевалило за 300 10:12
На Колыме полицейские спасли из снежного плена 35 человек 10:11
В Хакасии 34 человека заразились коронавирусом в больнице 10:03
"Прогресс МС-14" установил рекорд по времени полета до МКС 09:50
Предельный размер льготного кредита для предприятий может быть увеличен 09:46
В Киргизии выявили наименьшее за две недели количество новых больных COVID-19 09:44
В Ленобласти разрешили работу бань, парикмахерских и салонов красоты 09:39
Петербургским школьникам разрешили уйти на летние каникулы с 1 мая 09:22
ВОЗ: Шесть вакцин от COVID-19 проходят клинические испытания 09:20
Как помыть машину без воды 09:20
За сутки в Заполярье заболели коронавирусом еще 193 человека 09:12
Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту почти три километра 09:08
В США моряки попросили вернуть на службу уволенного командира авианосца 08:55
В Саратовской области выявлено 265 случаев коронавируса 08:46
В России анонсировали новые вывозные рейсы из-за рубежа 08:40
Назван доступный продукт, богатый необходимым на карантине витамином 08:30
Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России 08:25
Дым от лесных пожаров в Бурятии накрыл столицу Забайкалья 07:54
Правительство Бразилии покинул символ борьбы с коррупцией 07:35
Китай направил в КНДР медиков на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына 07:19
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции 06:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как полноценный сон влияет на иммунитет
Как полноценный сон влияет на иммунитет
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
25.04.2020 10:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Колыме полицейские спасли из снежного плена 35 человек

Текст: Ольга Журман

К застрявшим в снежном плену на трассе в районе горного перевала Капрановский пробились сотрудники Отделения МВД России по Омсукчанскому району Магаданской области. И на гусеничном вездеходе через снежные заносы вызволили 35 человек. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Пандемия изменила технологию поиска потерявшихся - и в лесу и в городе

Еще ночью полицейские получили сообщение, что на трассе встали автомобили и не могут двигаться дальше из-за метели. Среди 35 человек были дети и женщины. Дорожая техника снег расчищать не успевала.

Полицейские решили помочь людям самостоятельно.

Четверо наиболее подготовленных из них, взяв принадлежащий Отделению МВД России по Омсукчанскому району вездеход, по заметенной дороге при нулевой видимости нашли людей и сначала вывезли женщин и детей. Их доставляли до автомобилей дорожно-патрульной службы полиции и администрации округа, а те, в свою очередь доставляли пострадавших в поселок Омсукчан.

Борьба за спасение людей продолжалась более семи часов. Полицейские вывезли из снежной ловушки 35 человек: 12 женщин и 23 ребенка.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, сотрудники полиции проявили смелость и самоотверженность, и спасенные ими люди искренне их благодарили.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
"Прогресс МС-14" установил рекорд по времени полета до МКС
Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России
Минобороны открыло архивные документы, посвященные встреча на Эльбе
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19
Итальянские ученые дали реальную статистику смертности от коронавируса
Что нужно знать о штрафах из-за COVID-19
Разработана характеристика личности малолетнего преступника