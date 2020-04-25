На Колыме полицейские спасли из снежного плена 35 человек

К застрявшим в снежном плену на трассе в районе горного перевала Капрановский пробились сотрудники Отделения МВД России по Омсукчанскому району Магаданской области. И на гусеничном вездеходе через снежные заносы вызволили 35 человек. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

Еще ночью полицейские получили сообщение, что на трассе встали автомобили и не могут двигаться дальше из-за метели. Среди 35 человек были дети и женщины. Дорожая техника снег расчищать не успевала.

Полицейские решили помочь людям самостоятельно.

Четверо наиболее подготовленных из них, взяв принадлежащий Отделению МВД России по Омсукчанскому району вездеход, по заметенной дороге при нулевой видимости нашли людей и сначала вывезли женщин и детей. Их доставляли до автомобилей дорожно-патрульной службы полиции и администрации округа, а те, в свою очередь доставляли пострадавших в поселок Омсукчан.

Борьба за спасение людей продолжалась более семи часов. Полицейские вывезли из снежной ловушки 35 человек: 12 женщин и 23 ребенка.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, сотрудники полиции проявили смелость и самоотверженность, и спасенные ими люди искренне их благодарили.