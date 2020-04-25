На Сахалине введено тестирование на COVID-19 всех прибывающих

Более тысячи человек проверили экспресс-тестированием в аэропорту Южно-Сахалинска за неделю, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, которая стала первым в стране регионом, где введено экспресс-тестирование на коронавирус всех прибывающих - пассажиров авиарейсов и паромов.

- Экспресс-метод дает результат уже через 15 минут. Тесты чувствительные, срабатывают на иммуноглобулин. Ложноположительные результаты бывают нечасто - в рамках допустимой погрешности, - говорит директор лечебного департамента регионального минздрава Мила Тен.

Если экспресс-тест дает положительный результат, пассажир направляется в инфекционный госпиталь. Там проводятся дополнительные исследования. В итоге получается тройная линия защиты, чтобы, по словам министра здравоохранения Сахалинской области Владимира Ющука, преградить пути проникновения инфекции на Сахалин.

"Большинство пассажиров с пониманием относится к проводимым исследованиям. Многие островитяне связывают невысокий рост заболеваемости на Сахалине именно с введением контрольных мероприятий",- говорится в сообщении.

Экспресс-тесты для области закупила горнорудная компания. Скоро ожидается поставка еще одной партии тестов.