Первый пациент с COVID-19 скончался в Якутии

В Якутии скончался первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в Instagram глава региона Айсен Николаев.

По его словам, скончалась 65-летняя женщина из Якутска. Ее госпитализировали на поздней стадии заражения инфекцией в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. Николаев также отметил, что у погибшей были диагностированы множественные сопутствующие хронические заболевания.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, за минувшие сутки на территории региона выявлены восемь новых случаев заражения COVID-19. Всего республике зафиксировано 145 пациентов с коронавирусом. Из них 18 человек выздоровели. Как отметил Айсен Николаев в ходе субботнего брифинга, ситуация с распространением инфекции в регионе остается напряженной. Он также выразил соболезнования родным и близким погибшей женщины, а также призвал жителей соблюдать меры самоизоляции и беречь старшее поколение.