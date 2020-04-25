В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

В ведомстве уточнили, что 5 января 2020 года водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado совершил наезд на девушку, в результате чего она погибла. ДТП произошло в Прибайкальском районе. После аварии в полицию пришел предприниматель и заявил, что именно он находился за рулем автомобиля. Ему было предъявлено обвинение.

При этом следователи знали, что фактический владелец машины - известный в республике политик. Его причастность начали проверять. В результате кропотливой работы, допросов свидетелей и многочисленных экспертиз удалось собрать доказательства причастности политика к аварии. В связи с этим он был задержан. Ему предъявлено обвинение по двум статьям - ч 4 ст 264 УК РФ и ст 125 УК РФ.

По версии следствия, политик сбил молодую девушку и скрылся с места аварии, не оказав помощи еще живой потерпевшей. Сейчас подозреваемому избирается мера пресечения. Уголовное дело, возбужденное в отношении предпринимателя, оговорившего себя, прекращено. При этом следователи подчеркивают, что при повторной даче ложных показаний уже в статусе свидетеля, он также может пойти под суд. Имя и должность задержанного политика не называется.