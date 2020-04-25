В Находке подтвержден коронавирус у сотрудников станции скорой помощи

В Приморском крае коронавирус подтвержден у 11-ти сотрудников станции скорой помощи в Находке, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения региона Анастасию Худченко.

По ее словам, диагноз подтвердился накануне вечером у водителей, фельдшеров, уборщицы и прочих сотрудников, которые были задействованы в оказании медицинской помощи пациентам. У 70 процентов человек заболевание протекает бессимптомно.

Заболевших отправляют на карантин, их заменяют здоровыми сотрудниками. Для помощи медикам в Приморье будут привлечены студенты старших курсов медицинских училищ.

В Приморском крае официально подтверждены 220 случаев заболевания коронавирусом, два человека скончались, 32 - выписаны.

Между тем

В ночь на субботу в аэропорту Владивостока приземлился самолет из Манилы со 107 пассажирами на борту, включая 13 транзитных, которые проследуют в Якутию. Все пассажиры - российские граждане, застрявшие на Филиппинских островах. Большая часть из них - жители Приморья. 36 человек помещены в обсерватор во Владивостоке, остальные - на изоляцию в домашних условиях.