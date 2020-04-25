Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту почти три километра

На вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир в Сахалинской области, произошел пепловый выброс.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук. Вулканологи Северо-Курильска считают, что столб пепла от вулкана достигает 2,5-2,8 километра.

Пепловый шлейф движется к востоку от Эбеко, для которого установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Справка "РГ"

Вулкан Эбеко имеет высоту 1156 метров и расположен в семи километрах северо-западнее города Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз он извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.