В Башкирии шквалистый ветер сорвал крыши жилого дома и детского сада

Сильный ветер, который бушует на территории Башкирии несколько дней, сегодня нанес материальный урон.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ, первое сообщение о ЧП поступило к спасателям из Благоварского района.

Ветер снес кровлю площадью 160 квадратных метров с двухэтажного кирпичного четырехквартирного дома в селе Первомайском. Крыша упала и повредила три припаркованных рядом с домом автомобиля. Жители дома, оставшегося без крыши, от эвакуации отказались.

Второе сообщение пришло из Уфимского района, где в селе Авдон ветер повредил крышу одного из корпусов детского сада "Ляйсян", закрытого в связи с эпидемиологической обстановкой. Кровлю площадью 392 квадратных метра так же сорвало полностью. Погибших и пострадавших нет.

Обе ситуации взяты на контроль ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.