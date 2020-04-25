В Оренбуржье трое рабочих погибли от утечки газа в доменном цехе

В городе Новотроицке трое рабочих предприятия "Уральская сталь" погибли в результате утечки газа в доменном цехе.

Как сообщил в субботу Следственный комитет по региону, трагедия произошла сегодня вечером, в 19 часов 30 минут по местному времени.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следствию предстоит установить причины и все обстоятельства трагедии.